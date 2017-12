Vader speurt doorrijder na aanrijding zelf op

Met het glas van een kapot knipperlichtje en een deel van een sierstrip ging hij als een echte detective op onderzoek uit. Uiteindelijk vond Harrie van der Lei uit Wehe-den Hoorn de dader die verantwoordelijk was voor de vernieling van zijn dochters auto.

Die auto stond aan het Wouter van Doeverenplein in Stad. Vrijdag was een onbekende automobilist tegen de wagen aangereden, die daardoor flink beschadigd raakte. De bestuurder is vervolgens doorgereden. Maar de wagen van de dader bleek ook schade te hebben, want op straat lagen een kapot knipperlichtje en een stuk sierstrip.

Op zoek

Vader Harrie kwam erachter dat het mogelijk om een postbestelauto ging en reed met knipperlichtje en strip naar het postsorteercentrum in Kolham. Daar stonden tientallen postauto's geparkeerd.

Dader gevonden

Een voor een ging hij ze langs. Bij een van de laatste had 'ie beet. De wagen miste een knipperlicht en een stuk sierstrip. Van der Lei speurde via internet de eigenaar van de wagen op. Het bleek een zelfstandige pakketrijder te zijn, die in opdracht van PostNL rijdt.

Met hem was de schade zo afgehandeld.

Aangifte

Eind goed al goed, zou je denken. Van der Lei denkt daar anders over. Zijn dochter en hij hadden meteen de politie ingeschakeld. Maar die deed volgens hem verder niets. En dat steekt Van der Lei 'Mijn dochter heeft keurig netjes aangifte gedaan. We hebben een aantal keren contact gehad met de politie en dan krijg je de mededeling: 'Hier doen we niets mee'.'

Van der Lei snapt daar niets van. 'Je krijgt de dader op een presenteerblaadje. Wat wil je nog meer? Waar zijn in dit land mee bezig? Je hebt zo toch geen geloof in het politiesysteem.'

Reactie politie

Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen laat weten dat er contact wordt opgenomen met Van der Lei. 'We zien in ons systeem dat er aangifte is gedaan van verlaten van de plaats van een ongeval. Maar het verhaal dat we vervolgens niets gedaan zouden hebben, zien we niet terug. Daarom gaan we contact opnemen, om uit te zoeken hoe het precies zit.'