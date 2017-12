Deel dit artikel:











Brug in de Osloweg kan weer dicht (update) (Foto: Google Streetview)

De brug in de Osloweg in de stad Groningen kampte maandagochtend met een storing. Hij wilde niet meer dicht. Oorzaak is de kou.

Dat meldt de gemeente Groningen. De storing heeft een paar uur geduurd en was rond 12.00 uur weer verholpen door een monteur.