FC Groningen met ongewijzigd elftal tegen koploper PSV

FC Groningen speelt woensdagavond om 18.30 uur in het eigen Noordlease Stadion in een ongewijzigde opstelling tegen koploper PSV. Clubtopscorer Mimoun Mahi zit dus opnieuw op de bank.

Het is de derde opeenvolgende wedstrijd waarin de FC met dezelfde elf start. In de weken daarvoor husselde trainer Ernest Faber de opstelling bij elke wedstrijd door elkaar.

Veldwijk traint volop mee

Marokkaans international Mahi had eerder last had van een enkelblessure. Tegen Roda JC viel Mahi na een uur in voor de Japanner Doan. Doelman Sergio Padt bleef tijdens de elf tegen elf op dinsdagmorgen uit voorzorg aan de kant, maar speelt wel tegen PSV. Aanvaller Lars Veldwijk trainde weer volop mee.

Tik voor PSV

Groningen staat op de twaalfde plaats, met 23 punten achterstand op PSV. De Eindhovenaren kregen afgelopen zondag wel een tik op de neus van Ajax, dat in Amsterdam met 3-0 won.

FC Groningen zelf speelde zondag in Zuid-Limburg in de sneeuw tegen Roda JC. Dat duel eindigde in 2-2, in omstandigheden waaronder het volgens directeur Hans Nijland 'onverantwoord was om te voetballen'. Tom van Weert maakte beide FC-goals, nadat de Limburgers eerst op 2-0 voor kwamen.

Eerdere edities

Van de veertig keer dat het duel FC Groningen-PSV in de eredivisie op het affiche stond, won Groningen elf keer, PSV negentien keer. De overige tien duels eindigden gelijk.

Van de laatste tien competitieduels die Groningen in eigen stadion speelde tegen PSV, won de FC drie keer. Dat gebeurde voor het laatst in oktober 2013: 1-0. Anderhalf jaar eerder werd het zelfs 3-0 voor de FC, onder meer dankzij twee goals van de Zuid-Koreaan Hyun-Juk Suk.

De laatste keer, op 7 mei vorig jaar, werd het 1-1. Mimoun Mahi zette de Trots van het Noorden op voorsprong. Na rust kwam de ploeg uit Eindhoven op gelijke hoogte.

FC Groningen Live

FC Groningen - PSV is woensdagavond live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 18.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen - PSV begint woensdagavond om 18.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Reis, Doan, Bacuna; Drost, Van Weert, Idrissi.

Lees ook:

- FC Groningen komt in winters Limburg niet verder dan 2-2 gelijkspel tegen Roda