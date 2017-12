Vrijwilligers houden Delfzijl en omgeving bereikbaar met ov

Delfzijl heeft sinds maandag een stadsbus. De bus die wordt bestuurd door vrijwilligers, komt in plaats van de geschrapte servicebus 245 van Qbuzz. Die reed zondag voor het laatst.

De stadsbus is een initiatief van een groep burgers. Zij hebben samen met buurtbusvereniging Duurswold een route en dienstregeling gemaakt om Delfzijl en omgeving bereikbaar te houden met openbaar vervoer.

Nieuwe gezondheidscentrum

In de stadsbus kunnen wel iets minder mensen mee. In de servicebus pasten achttien passagiers en nu kunnen acht mensen mee. Met de komst van de nieuwe bus blijven winkelcentrum De Wending, het station en het centrum bereikbaar voor bewoners van Delfzijl Noord, Farmsum en Tuikwerd. Nieuw is de halte op het Commandementsplein, zodat ook de bereikbaarheid van het nieuwe gezondheidscentrum verzekerd is.

De Stadsbus rijdt elke dag, met uitzondering van zondag, tussen 9.30 en 17.30 uur.

