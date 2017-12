'Groningen moet statiegeld invoeren op blikjes en kleine plastic flessen'

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad vindt dat er statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes geheven moet worden. De stad moet zich daarom aansluiten bij de Statiegeldalliantie.

Een ruime politieke meerderheid is voor de verruiming van het statiegeldregime. D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen op die manier het zwerfafval terugdringen.

'Het rondslingerende afval is in onze gemeente niet schokkend', laat Tom Rustebiel (D66) weten. Ondanks dat willen de politici wel het zwerfafval terugdringen. 'Het is minstens zo belangrijk dat het afval weer terugkomt in de keten. Het moet hergebruikt gaan worden.'

Statiegeldalliantie

De alliantie voert actie voor het terugdringen van zwerfafval en bestaat uit verschillende maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen. De club bestaat sinds een week en wil dat landen statiegeld op alle petflessen en blikjes gaat invoeren.

Handtekening Groningen

Als Groningen de alliantie ondersteunt, dan is het niet de enige gemeente. Amsterdam, Purmerend, Hengelo en Leiden hebben zich al aangesloten. 'Het is goed om de uitbreiding van het statiegeld landelijk te regelen. Dat is voor de consument ook wel zo handig', betoogt Rustebiel.

'De verwerking zal extra geld gaan kosten, maar je moet je ook afvragen wat het nu kost. Het kost geld, maar nu kost het ook geld.'

Rustebiel denkt dat met de uitbreiding van het statiegeld het zwerfafval voor veertig procent wordt teruggedrongen.