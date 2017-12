Provincie niet blij met nieuw uitstel stikstoffabriek

De provincie vindt het jammer dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat het besluit over een stikstoffabriek bij Zuidbroek met enkele maanden uitstelt. Wiebes schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

In een stikstoffabriek kan hoogcalorisch gas uit bijvoorbeeld Rusland naar laagcalorisch gas worden omgezet, dat we in Nederland gebruiken.

Had er al kunnen staan

'Wij willen een afbouwplan voor de gaswinning en daar hoort wat ons betreft een stikstoffabriek bij', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). In 2014 is voor het eerst nadrukkelijk gesproken over de stikstoffabriek. 'Dus hij had er eigenlijk al bijna kunnen staan.'

Vijf tot zeven miljard

Met een stikstoffabriek kan vijf tot zeven miljard kuub hoogcalorisch gas worden omgezet naar laagcalorisch gas. Het winningsniveau uit het Groningerveld zou dan vijf tot zeven miljard kuub lager kunnen worden.

Volgens de Gasunie kan het winningsniveau in Groningen met hulp van een stikstoffabriek in 2022 op ongeveer 12 miljard kuub uitkomen. Zonder stikstoffabriek wordt het winningsniveau van 12 miljard kuub pas rond 2026 verwacht.

Kostbare tijd

'Het is hartstikke goed dat Wiebes met de regio in gesprek wil over het winningsniveau, maar hierover hoeft dat wat mij betreft echt niet', zegt Eikenaar. 'De minister mag alles zo snel mogelijk in gang zetten. Hij mag beginnen met bouwen. Er is al te veel kostbare tijd verloren gegaan.'

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij eerst de resultaten van een aantal onderzoeken wil afwachten. In het voorjaar moet dan toch een definitief besluit vallen over de stikstofinstallatie.

Lees ook:

- Minister Wiebes brengt woensdag kennismakingsbezoek aan aardbevingsgebied

- PvdA: 'Minister Wiebes moet haast maken met bouw stikstoffabriek'

- Bouw stikstoffabriek Zuidbroek op losse schroeven