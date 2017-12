Harma Boer waarschuwt: 'Verse sneeuw en slecht zicht in de spits'

Het verkeer moet tijdens de avondspits rekening houden met sneeuwval, waarschuwt weervrouw Harma Boer. 'De wind trekt ook aan, als het sneeuwt betekent dat slecht zicht.'

'Het sneeuwt vanavond een mooi tijdje door en misschien in de nacht ook nog.'

'Niet overal evenveel'

In de loop van de middag gaat het weer sneeuwen, nadat het zondag al wit werd. 'Het zal niet overal evenveel zijn, in het noordelijk en noordwestelijk deel van de provincie blijft er niet al te veel van over.'

