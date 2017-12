Deel dit artikel:











Onder de Linden in Aduard behoudt Michelin-ster (Foto: Onder de Linden Facebook) (Foto: Steven en Tanja Klein Nijenhuis (Archief))

Restaurant Onder de Linden in Aduard behoudt zijn Michelin-ster. Dat is zojuist bekendgemaakt in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Onder de Linden is van chefkok Steven Klein Nijenhuis en zijn vrouw Tanja. Zij namen vorig jaar het Aduarder etablissement over. Daarvoor waren ze de uitbaters van restaurant In de Molen in Onderdendam. Ook daar hadden ze een Michelin-ster. Onder de Linden is het enige restaurant in onze provincie met de felbegeerde erkenning van Michelin. Lees ook: - Onder de Linden in Aduard behoudt zijn Michelin-ster

