Rondje Groningen: maak jij je eigen paadje ook altijd sneeuwvrij?

Elke doordeweekse dag zetten we de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland op rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Code rood?

Het winterweer mag een groot deel van het land vandaag dan in zijn greep hebben, volgens GrunnenTV is alle paniek maar overdreven:



2) Sneeuw op Schier?

Op Schiermonnikoog denken ze daar vast ook zo over. Het blijft op het eiland bij code oranje. Pas ver in de middag vielen de eerste sneeuwvlokken, zag deze agent:



3) Groningen van boven

Krijno zocht het vandaag vanwege het weeralarm van het KNMI maar hogerop. En dan ziet de stad Groningen er zo uit:



4) Polar Express

Deze machinist waande zich vandaag in een andere trein dan van Arriva...



5) Ruim baan

De sneeuwruimers op Groningen Airport Eelde moesten vanmiddag alle zeilen bijzetten om hun eigen 'paadje' vrij te maken van sneeuw voor de vluchten naar Londen Southend en Kopenhagen:



6) Rondjes rijden

Het mocht niet baten: beide vluchten werden uiteindelijk toch geannuleerd.

Het team Verkeer van de politie Noord-Nederland kwam deze rondjes draaiende automobilist tegen op een rotonde. Wat zal dit geintje de bestuurder hebben gekost?



7) Voetbal op het dak

Een potje voetbal op het schoolplein van het Ubbo Emmius werd gisteren voor de 16-jarige Joël uit Veendam eentje om niet snel te vergeten. Hij schoot de bal op het metershoge dak en klom vervolgens via de regenpijp naar boven om de bal te halen. Eenmaal boven bleek het spekglad. Hij wilde zelf nog wel via dezelfde weg naar beneden, maar omstanders vonden dit niet verantwoord. Het gevolg: hij werd van het dak geplukt door de brandweer...



8) Koutje gevat

Nadeel van dit weer is wel dat je snel een verkoudheidje oploopt, met al dat gesnotter en geproest om je heen. En dat is niet echt handig als je, zoals zangeres Kira Dekker, nét de studio ingaat voor opnamen:



9) Bauke bij de Etna

Op Sicilië ziet het er momenteel héél anders uit: lekker zonnetje, graadje of achttien. Prima weer voor een foto- en videoshoot van Bauke Mollema. Groningens beste wielrenner is momenteel op trainingskamp aan de voet van de Etna:



10) Vier de winter!

Terug naar Groningen. Want (ook) onze provincie is in de winter schitterend. Voor alle Nederlanders die dit nog niet weten, heeft Marketing Groningen een nieuwe tv-commercial gemaakt. En die kun je deze week bijna niet ontlopen:



11) Knols nieuwjaarsrolletjes

Nederlands bekendste vlogger Enzo Knol mocht onlangs een dagje nieuwjaarsrolletjes en kniepertjes bakken in de fabriek van Vegters in Hoogezand. Het resultaat is hier te zien:



12) Klinker(s) gelijmd

Nu is het wachten alleen nog op wanneer Enzo langs mag komen in de fabriek van Knol's Koek...

Twee jaar na de officiële opening van het theater, zijn de herstelwerkzaamheden aan De Klinker in Winschoten klaar. Al vlot na de opening lieten meerdere stenen die aan de gevel waren gelijmd los. De afgelopen maanden zijn alle gevelstenen opnieuw vastgelijmd. De laatste door de burgemeester:



