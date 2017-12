Loods 5 wil opnieuw naamsverandering Groninger bedrijf

Loods 5 heeft haar pijlen gericht op het Bedumse Loodz050. Het meubelbedrijf wil dat laatstgenoemde de naam verandert. Die zou te veel op Loods 5 lijken.

Loodz050 is een bloemenboetiek, gecombineerd met de verkoop van vintage en industriële meubelen. Die overlap is voor Loods 5, dat drie winkels in het Westen heeft, reden tot actie. 'Terwijl ik een heel andere business heb', zegt eigenaar Richard Buurlage. 'Mijn handel bestaat voor 85 procent uit bloemen en workshops.'

Brief

In een brief wordt de Bedumer zaak gesommeerd uiterlijk 21 december te stoppen met de naam in combinatie met de verkoop van meubelen. Zo niet, dan maakt Loods 5 de stap naar de rechter, zo valt te lezen in de brief.

'Ik heb contact gehad met het advocatenkantoor', zegt Buurlage. 'Zij vertelden mij dat er op 7 oktober een brief is verstuurd. Die is nooit aangekomen. Dat is ook wel logisch, want we zitten letterlijk in een loods. Zonder brievenbus. Daarna kwam per mail deze aangetekende dreigbrief.'

Niet zomaar

De ondernemer heeft inmiddels contact gehad met de financieel directeur van Loods 5. Buurlage wil de naam van zijn bedrijf best wijzigen, maar niet zomaar. 'Ik wil een financiële tegemoetkoming. Ik heb een bestickerde auto rondrijden, er hangt een reclamebord bij de plaatselijke voetbalvereniging en er loopt een reclamecampagne.'

Ook wil hij het eerste recht om verkooppunt te worden als Loods 5 zich in de regio vestigt. De financieel directeur heeft het voorstel in beraad.

Loods G

Het is niet de eerste keer dat Loods 5 op deze manier van zich laat horen. Eerder vocht het ook een robbertje uit met meubeloutlet Loods G in Groningen. Deze zaak werd verloren door de landelijke keten.

