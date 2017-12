Sneeuwoverlast aangekondigd: scholen eerder dicht, evenementen geschrapt

Verschillende organisaties hebben inmiddels maatregelen aangekondigd vanwege de verwachte sneeuwval in de avondspits. Zo gaan meerdere scholen eerder dicht en zijn evenementen afgelast.

Bekijk hieronder een overzicht (dit wordt steeds aangevuld):

- Het Winkler Prins in Veendam is om 13.50 uur gestopt met zijn lessen.

- Ook de leerlingen van RSG de Borgen zijn inmiddels vrij.

- Het Gomarus College in Groningen is sinds 14.00 uur dicht.

- Het Parcival College in Groningen is om 14.05 uur gestopt met lesgeven.

- De lessen van Campus Winschoten zijn vervallen vanaf 14.30 uur.

- Op het ROC Menso Alting Groningen zijn inmiddels ook alle lessen gestopt.

- Het Luzac in Groningen heeft om 14.45 uur de lessen gestaakt.

- Het Praedinius Gymnasium in Groningen heeft het zevende en achtste lesuur geschrapt.

- Alle openbare scholen in Groningen vallend onder onderwijskoepel O2G2 gaan vanaf 15.00 uur dicht. Dit geldt ook voor de scholen vallend onder scholengemeenschap CSG.

- Het Alfa-college stopt om 15.00 uur met colleges.

- De Hanzehogeschool sluit om 16.00 uur de deuren.

- De vestiging Groningen van NHL Hogeschool gaat om 18.00 uur dicht.

- De provincie Groningen heeft een streep gezet door de uitreiking van de Provinciale Vrijwilligersprijs. Op 15 januari gaat de uitreiking in de herkansing.

- De raadscommissievergadering van maandagavond in Appingedam is ook geschrapt.

- Bij FC Groningen gaan de trainingen van alle jeugdelftallen niet door.

