Veroorzaker verkeersongeval heeft spijt, OM eist werkstraf

Een 54-jarige man uit Zijldijk moet voor het veroorzaken van een verkeersongeluk op de Eemshavenweg een werkstraf van 40 uur uitvoeren. Dat eist het Openbaar Ministerie.

Het ongeluk gebeurde op 15 juli vorig jaar op de Eemshavenweg. De Zijldijker kwam uit de richting van Delfzijl, en reed over de N46 richting Groningen. Ter hoogte van de afslag Bedum manoeuvreerde hij de auto teveel naar links en kwam op de linker weghelft terecht.

Een tegemoetkomende auto kon hem niet ontwijken, waardoor een botsing volgde. De auto van de tegenligger kwam op de kop in het water terecht.

Reanimeren

De Zijldijker bedacht zich niet en sprong uit zijn auto. Hij reanimeerde het slachtoffer tot deze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek het slachtoffer ook letsel aan zijn arm te hebben waaraan hij werd geopereerd.

De Zijldijker zelf bleef ook niet ongedeerd: hij hield aan de aanrijding een klaplong over.

Geen drank of drugs

De verdachte had geen alcohol gedronken en geen drugs gebruikt. Ook had hij geen mobiele telefoon gebruikt ten tijde van de aanrijding. Hij was niet bezig met een inhaalmanoeuvre en had hij zich aan de maximum snelheid gehouden. Dat was door de Verkeers Ongevallen Analyse onderzocht.

Slaapapneu

Wel heeft de Zijldijker de slaapstoornis 'slaapapneu'. Daarvoor ondergaat hij momenteel een behandeling. Van vermoeidheid of van sufheid op de dag van het ongeluk was geen sprake, zei de Zijldijker op zitting.

De man leidt psychisch onder het ongeval dat door zijn toedoen is ontstaan. 'Ik heb verschrikkelijk met het slachtoffer en zijn gezin te doen.' Het slachtoffer is sportleraar op een middelbare school. Hij kon pas na maanden zijn werk hervatten.

Geheel verantwoordelijk

Volgens de officier van Justitie is de man in zijn geheel verantwoordelijk voor het ongeluk. Toch eiste hij alleen een werkstraf voor de man.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

