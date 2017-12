Kerstversiering uit oma's tijd: 'Deze vogeltjes maken ze niet meer'

Een kerstbal is een kerstbal, zou je denken. Maar niet voor Gea Straat van Briecantiek in Saaxumhuizen. Zij is dol op ouderwetse kerstversiering en heeft wel duizend verschillende soorten verzameld.

Echt of nep?

Een wijnrek van een meter hoog hangt vol met kerstballen, kerstmannetjes, kerstklokjes, dennenappeltjes, paddenstoeltjes, vogeltjes en vele andere soorten kerstversiering. 'Deze vogeltjes worden niet meer gemaakt. Tegenwoordig maken ze de staartjes van veertjes', vertelt Straat. 'En dit paddenstoeltje staat nog op twee veren. Die kun je zo in de boom klemmen. Het oude straalt ervanaf. Maar er is ook nepspul in omloop, dus je moet goed uitkijken.'

Ballen

Ook ballen heeft Straat in vele soorten. 'Ze zijn er in vele kleuren, vormen, formaten, met of zonder versiering en zelfs met deuken die erin horen', lacht Straat. 'Als je die er zelf in zou maken, gaat de bal kapot, want het is allemaal glaswerk.'

Straat had ongeveer duizend ouderwetse kerstversierselen. 'Maar ik heb wel wat verkocht', vertelt ze. 'Ik heb deze spullen het hele jaar hier staan. De liefhebbers kopen dit ook in de zomer wel.'

Wat kost dat?

De duurste kerstversiering die Straat heeft, is een klein theepotje van vijftien euro. 'Vorige week heb ik zo eentje kapot laten vallen. Doodzonde, want je ziet ze niet zo vaak meer. Maar die toetertjes zijn ook prachtig, want ze doen het echt. Of die pauwen. En natuurlijk de gablons; dat zijn van die ballen met glazen staafjes. Daar loop ik wel warm voor.'

Lees ook:

- De Sint is vertrokken, tijd voor de kerstboom: 'Een grote, dat is de trend'

- Wie brengt al vijftig jaar de kerstboom naar de Grote Markt?