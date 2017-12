Hateboer vervolgt Europees avontuur tegen Dortmund

Atalanta Bergamo heeft Borussia Dortmund geloot in de volgende ronde van de Europa League. De Italiaanse voetbalclub van Hans Hateboer uit Beerta kwalificeerde zich voor de zestiende finales van het Europese toernooi.

Ze schakelden in de poulefase onder andere het Everton van de later ontslagen trainer Ronald Koeman uit.

Februari

Nu mag Hateboer het in twee wedstrijden tegen Dortmund proberen. De wedstrijden worden in februari gespeeld.



Robben

In de Champions League treft Arjen Robben met zijn ploeg Bayern München een Turkse tegenstander: Besiktas.

Robben, herstellende van een spierblessure, is beducht voor de tegenstander in de achtste finale. 'In Turkije heerst altijd een geweldige sfeer in de stadions, daar kunnen we ons op instellen. We moeten zorgen dat we thuis een goede uitgangspositie krijgen voor de return.'

