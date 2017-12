Hennepkweker moet de cel in na tip over 'rare dingen in loods'

Een 23-jarige man uit Groningen is maandag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden wegens hennepteelt, deelname aan een criminele organisatie en voor wapenbezit.

Tegen hem was twee weken geleden 21 maanden cel geëist.

'Rare dingen'

De man bestierde aan de Wasatraat in Stad een growshop, maar was daarnaast ook geregeld te vinden in een loods op een bedrijventerrein in Winsum waar een hennepkwekerij was ondergebracht.

Een bezorgde Winsumer tipte de politie dat er 'rare dingen' gebeurden in die loods. De politie plaatste camera's in de Winsumer loods, waarop de verdachten vol in beeld verschenen. Opvallend genoeg kwamen dezelfde bezoekers ook in de growshop van de Groninger.

Hennep en contanten

In de loods in Winsum werd ruim 13 kilo natte hennep aangetroffen. Aan de Peizerweg in Stad, waar de verdachte vaak werd gezien, werden vier wapens en ook 5700 euro aan contant geld aangetroffen.

Drie medeverdachten in deze zaak zijn eerder veroordeeld tot gevangenisstraf van 15, 17 en 33 maanden. 'Zijn rol mag dan kleiner zijn dan die van de inmiddels veroordeelde kompanen, ik acht alle feiten bewezen', zei de rechter.

900.000 euro

Omdat de zaak door toedoen van het Openbaar Ministerie lang op de plank had gelegen, leverde dat de man een strafkorting op. In dit geval drie maanden.

Het kwartet zou aan de hennepteelt ruim 900.000 euro hebben verdiend. Justitie wil dat geld terughalen.

