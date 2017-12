PvdA krijgt bijval vanuit Staten voor aangepaste treintijden

Meerdere fracties in Provinciale Staten delen de zorg van de Partij van de Arbeid over de gevolgen van de gewijzigde dienstregeling in het openbaar vervoer.

Zo gaat de laatste trein naar Winschoten eerder en rijden vanuit Oost-Groningen 's avonds na de avondspits minder treinen. Volgens PvdA-fractievoorzitter Gert Engelkens komt dat de leefbaarheid niet ten goede.

'Het is vreemd'

Hij kan rekenen op bijval. 'Ik zeg het wat gechargeerd, maar we subsidiëren als provincie Groningen wel de nachttrein vanuit de Randstad naar Groningen', stelt fractievoorzitter Gerrit-Jan Steenbergen (ChristenUnie). 'Daar doe je het dus wel, terwijl mensen 's avonds laat een optie minder hebben om naar Winschoten te gaan. Dat is vreemd.'

'Dit is een verslechtering'

Ook GroenLinks, net als ChristenUnie coalitiepartij, vindt het jammer voor de regio en hoopt op een aanpassing. 'Dit is een verslechtering van de huidige situatie', stelt Statenlid Harrie Miedema. 'Ik snap dat de mensen in de regio ontzettend teleurgesteld zijn.' SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek denkt er ook zo over.

Bram Schmaal (Groninger Belang) is vooral verbaasd op de manier waarop de wijzigingen zijn gecommuniceerd met schoolgaande jongeren. 'Jongeren horen het vaak via via van elkaar, in plaats van de moderne communicatiemiddelen. Dat kan en moet beter.'

Vragen aan de gedeputeerde

De Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen aan gedeputeerde Fleur Gräper gesteld. De overige partijen wachten de antwoorden op die vragen af. Mochten de uitkomsten van die antwoorden onbevredigend zijn, overwegen de ChristenUnie en GroenLinks het item opnieuw aan de orde te stellen.

