Nog voor Kerst uitspraak over 'gigantisch' zonnepark Sappemeer

Het plan is om in totaal 320.000 zonnepanelen aan te leggen (Foto: Andreas/Pixabay Creative Commons.)

De Raad van State beslist nog voor Kerst of de aanleg van het megazonnepark in Sappemeer doorgaat. Bewoners rondom de locatie van het zonneveld zijn van mening dat ze 'al genoeg ellende hebben van de gaswinning'.

Omwonenden en Stichting Stop Zonnecollectoren stonden maandag voor de Raad van State om een schorsingsverzoek in te dienen tegen de vergunning voor het 'megazonnepark' in Hoogezand-Sappemeer.

'Gigantisch'

De vergunning voor de aanleg van het zonnepark is verstrekt aan Powerfield Free Zone N.V. uit Dokkum. Het bedrijf is van plan om in totaal 320.000 zonnecollectoren aan te leggen, die 28.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Aanleg

Powerfield-directeur Siemen Jellema wil over twee weken alvast beginnen met het leggen van de kabels. In december 2019 moet het park stroom leveren omdat anders de rijkssubsidie vervalt. Powerfield heeft veel grote zonneprojecten in Nederland, 'maar alleen met Sappemeer staan we bij de Raad van State', zegt Jellema.



Rechter

De rechter gaat onderzoeken of het zonnepark aansluit op de Groningse provinciale verordening. Hierin staat dat het park direct moet zijn aangesloten op stedelijk gebied, maar er ligt nu nog een agrarisch gebied van 200 meter tussen het stedelijke gebied en het geplande zonnepark.

'We hadden kleppen op'

De rechter bekijkt ook of de emoties van de tegenstanders van het zonnepark voldoende zijn meegenomen in de besluitvorming. De gemeente Hoogezand-Sappemeer erkende maandag in de rechtszaal dat ze 'kleppen op' heeft gehad bij het nemen van eerdere beslissingen.

