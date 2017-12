Noord Vandaag: 'Seksspreekuur via de smartphone, dat is de toekomst'

Scholen die eerder sluiten, verkeer dat vastloopt, maar natuurlijk ook sneeuwpret en prachtige plaatjes. Het winterweer heeft onze provincie flink in zijn greep. Dat en meer in Noord Vandaag.

Op het Augustinuscollege in de stad zijn de leerlingen niet rouwig om het winterse weer. Ze mochten namelijk al om 15.00 uur naar huis. (vanaf 0.54)

Ronald Niemeijer ging op pad met de mannen van bergingsbedrijf Poort in Hoogkerk. Daar zijn ze vanwege de situatie op de weg op het ergste voorbereid. (vanaf 2.01)

Verder in Noord Vandaag:

- Ophef in Oost-Groningen over de nieuwe dienstregeling van Arriva. Door de nieuwe treintijden vertrekt de laatste trein voortaan een halfuur eerder en dat leidt tot problemen voor reizigers. Gert Engelkens van de PvdA gaat de barricaden op: 'Die laatste trein moet gewoon terug!' (vanaf 6.57)

- Vintagebedrijf Loods 5 uit de Randstad heeft opnieuw een Gronings bedrijf op de korrel. Na Loods G in Groningen moet nu Loodz050 uit Bedum zijn naam veranderen, zo wil Loods 5. (vanaf 11.03)

- Een seksspreekuur voor jongeren via hun smartphone. Initiatiefnemer Marieke Sibon van Sense noemt het 'de toekomst': 'Voorlopig gaat het nog om een proef. Na een half jaar bekijken we of we ermee doorgaan.' (vanaf 12.36)

- Vrachtwagenchauffeur Martin Jansema van transportbedrijf Wagenborg beleefde zijn mooiste werkdag van het jaar. Hij leverde vanmorgen de zeventien meter lange kerstboom af op de Grote Markt in Groningen. (vanaf 16.51)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.