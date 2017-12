Rijkswaterstaat: 'Houd rekening met extreem weer'

Rijkswaterstaat werkt met man en macht aan het begaanbaar houden van de wegen in onze provincie. Door de sneeuwval wordt een pittige avondsspits voorspeld.

'Mensen moeten rekenening houden met extreem weer', zegt Ryan Lievaart van Rijkswaterstaat. 'Je kan niet voorzichtig genoeg rijden met dit weer.'

'Wees voorbereid'

Sinds vier uur maandagmiddag geldt code oranje. Dat staat voor 'wees voorbereid'.

Lievaart: 'Het advies is om niet naar buiten te gaan. Maar als je het doet: rijd voorzichtig, pas je snelheid aan, houd genoeg afstand en let goed op. En ook niet onbelangrijk: geef strooiwagens de ruimte. Ze doen hun uiterste best om alles zo goed als het kan begaanbaar te maken.'

'Slecht zicht'

RTV Noord-weervrouw Harma Boer waarschuwde eerder op de dag ook al voor sneeuwval tijdens de spits. 'De wind trekt ook aan, als het sneeuwt betekent dat slecht zicht.'

Rijkswaterstaat is er klaar voor: 'We hebben extra strooiwagens en extra materieel ingezet', zegt Lievaart.

Geen code rood

In grote delen van Nederland is code rood ('onderneem actie') afgekondigd. Lievaart: 'Zo ver is het hier nog niet.'

