Zó wil bedrijventerrein zuidoost in Stad files terugdringen

Hoe krijg je mensen uit de auto? Uit angst voor meer dichtslibbende wegen, heeft de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VZBO) in de stad Groningen verschillende maatregelen tegen files bedacht.

De ideeën richten zich met name op ondernemers en hun werkgevers, en gaat uit van het bedrijventerrein in het zuidoosten van de stad. De verwachting is dat met name het oosten van de stad veel met fileleed te maken krijgt.

Het bestuur van het bedrijventerrein wil niet afwachten hoe de wegen in en om de stad steeds verder dichtslibben door werkzaamheden aan onder andere de zuidelijke ringweg. Daarom neemt ze de volgende maatregelen:

1. Met de kantoorbus

VBZO gaat allereerst gebruik maken van de kantoorbus waar Drenthe Tours mee gaat rijden. In die bus kunnen passagiers aan een tafeltje werken, gebruik maken van wifi en een kop koffie drinken.

Voorzitter Harry Marissen van VBZO verwacht dat het comfort mensen over de streep trekt om de bus te pakken in plaats van de auto. 'Ervaring leert dat juist in de spits de bus druk bezet is en dat betekent vaak staan en met scholieren reizen. Niet iedereen wil dat.'

De kantoorbus geldt als openbaar vervoer en mag over de vluchtstroken rijden. De bus stopt op enkele centrale plekken. Drenthe Tours gaat rijden tussen Assen en Groningen. Er zijn plannen van een andere maatschappij om ook vanuit meer hoeken naar de stad te reizen, bijvoorbeeld vanuit Drachten.

Staan in de bus en met scholieren reizen. Niet iedereen wil dat Harry Marissen - VBZO

2. Elektrische fietsen

Voor ondernemers en werknemers die dichterbij wonen, komen er (elektrische) fietsen en fietskluizen op centrale locaties. Ook de buspassagiers hebben vervoer nodig van de opstapplek naar hun kantoor - en ook dat kan met fietsen. Marissen: 'Voor iedereen moet je eigenlijk een passende oplossing kunnen bieden.'

3. Deelauto's voor gesprekken met klanten

Een deel van de werknemers en ondernemers heeft tijdens het werk vervoer nodig, bijvoorbeeld om naar klanten te gaan. Daarvoor komen er vijf elektrische deelauto's, in samenwerking met Century en Martinistad. De werkgever betaalt vijftig euro per maand voor een abonnement. Het gebruik kost zes euro per uur. De werkgever krijgt per maand een rekening en bepaalt zelf wat een werknemer daarvan moet betalen.

4. Een persoonlijk pasje

Om werknemers van alle diensten gebruik te laten maken, krijgen ze een persoonlijke pas. De pas is de sleutel voor de deelauto, is de OV-kaart waarmee je incheckt in de bus en ook de deelfietsen gaan ermee open. De vereniging krijgt een bijdrage uit het Fonds Ondernemend Groningen en rekent op financiële steun van Groningen Bereikbaar en de gemeente voor de opstartfase. 'Voor deelauto's hebben we bijvoorbeeld parkeerplaatsen nodig.'

5. En ook nog: een huurauto voor vakanties

Zelf doet Harry Marissen er nog een schepje bovenop als ondernemer, los van de plannen van de vereniging. Hij biedt zijn personeel een huurauto aan voor tijdens vakanties, zodat werknemers in de rest van het jaar zonder of met een kleinere auto kunnen.

Vraag blijft natuurlijk of alle geboden alternatieven genoeg zijn om mensen uit de auto te houden. Marissen: 'Als mensen minder reistijd kwijt zijn en meer privétijd overhouden, wordt het denk ik al snel heel aantrekkelijk.'

Lees ook:

- Ringweg op de schop: Help, hoe kom ik thuis?

- Dit zijn de verkeersuitdagingen voor provincie Groningen

- Zuidelijke Ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen