Ten Post krijgt zestig wisselwoningen langs N360

In Ten Post worden tijdens de versterkingsoperatie in het dorp maximaal zestig wisselwoningen gebouwd. De tijdelijke woningen moeten op een stuk boerenland langs de N360 komen.

Dat bevestigen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Ten Boer.

Zestig

'Ten zuiden van de Jan Zijlstraat komen zestig wisselwoningen', zegt woordvoerder Saskia Dijkema van de NCG.

Volgens wethouder Annie Postma (GroenLinks) is er lange tijd gesproken over minder woningen. 'Maar de schatting is nu dat het er zestig zouden kunnen worden. Die worden in fases neergezet, net zoals dat de versterking in fases gaat.'

In eigen dorp

De gemeente Ten Boer heeft als voorwaarde gesteld dat mensen die hun huis uit moeten tijdens de versterking, een wisselwoning in hun eigen dorp krijgen.

'Je kunt niet voorkomen dat het dorp over de kop gaat', zegt Postma. 'Maar we willen wel voorkomen dat het dorp ontwricht raakt. Met een wisselwoning in je eigen dorp kunnen de kinderen bijvoorbeeld gewoon naar school.'

Mondelinge overeenkomst

De locatie voor de wisselwoningen, een stuk boerenland, ligt zo goed als vast. Dijkema geeft aan dat de gemeente de locatie heeft bepaald en dat het Centrum Veilig Wonen 'daar mee aan de slag gaat' in opdracht van de Nationaal Coördinator.

'We hebben naar een aantal locaties gekeken en wat ons betreft is dit dé locatie', zegt Postma. 'De NCG en de boer moeten het uiteindelijk eens worden, maar ik heb begrepen dat er een mondelinge overeenkomst ligt.'

Tussen de vijf en tien jaar

Postma zegt dat voor de wisselwoningen geen bestemmingsplanwijziging nodig is. 'In dit soort gevallen kun je een tijdelijke vergunning afgeven, voor maximaal tien jaar. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat het sneller klaar is.'

De woningen blijven volgens de NCG minimaal vijf jaar in Ten Post staan. Wethouder Postma: 'Ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat de eerste wisselwoningen er in maart of april staan.'

