Auto slipt en belandt in de sloot Door het ongeval is een weghelft in De Holm in Tolbert tijdelijk afgesloten (Foto: Jordi Haverdings/112Groningen)

Een auto is maandagmiddag in De Holm in Tolbert in de sloot beland. Door het ongeval was de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten.

De auto raakte door gladheid van de weg en kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen en raakte niet gewond.