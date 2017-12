Deel dit artikel:











Bruggen Winschoterdiep blijven open staan: verkeerschaos (Foto: Dennie Gaasendam)

Twee bruggen over het Winschoterdiep bij Hoogezand-Sappemeer zijn na het passeren van een schip open blijven staan. Wegverkeer over de bruggen is voorlopig niet mogelijk.

Volgens de politie is er nu nog maar één route om via de A7 Hoogezand-Sappemeer binnen te komen, en dat is afslag 40 bij Kolham-Foxhol. Verder oostelijk is de toegang dus onmogelijk. De defecte bruggen zorgen voor een verkeerschaos in Hoogezand momenteel; op alle wegen ontstaan files.



Wanneer de bruggen weer functioneren, is niet duidelijk. Sneeuw en ijs verhinderen dat de bruggen weer dicht kunnen.