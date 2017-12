Deel dit artikel:











Bruggen Winschoterdiep werken weer na sneeuwstoring (update) (Foto: Dennie Gaasendam)

Een storing bij twee bruggen over het Winschoterdiep bij Hoogezand-Sappemeer leidde maandag in de avondspits tot een verkeerschaos. Even na 18.00 was de storing verholpen, meldt de politie.

Bij het passeren van een schip bleven de bruggen openstaan. Sneeuw en ijs verhinderden dat de bruggen weer dicht konden. Tijdelijk was er maar één route om via de A7 Hoogezand-Sappemeer binnen te komen, namelijk via afslag 40 Kolham-Foxhol. Op alle omliggende wegen ontstonden files.