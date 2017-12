Europese speeldata voor Donar zijn bekend

De tegenstanders van Donar in de tweede groepsfase van de Europe Cup waren al bekend, de speeldata nog niet. Die kunnen nu ook in de agenda worden gezet.

Alleen het laatste duel, thuis tegen de Belgen, is nog onzeker. Later deze week wordt bekend of deze wedstrijd op dinsdag 6 of woensdag 7 februari wordt gespeeld.

Het speelschema:

Dinsdag 19 december U-BT Cluj Napoca (Roemenië) - DONAR

Woensdag 10 januari DONAR - Keravnos (Cyprus)

Woensdag 17 januari Belfius Mons-Hainaut (België) - DONAR

Woensdag 24 januari DONAR - -BT Cluj Napoca (Roemenië)

Dinsdag 30 januari Keravnos (Cyprus) - DONAR

Di/wo 6/7 januari DONAR - Belfius Mons-Hainaut (België)

De twee beste ploegen plaatsen zich voor de achtste finales.

Lees ook:

- (Video) Donar maakt er een mooie show van in topduel tegen Leiden

- Wedstrijd van Donar tegen BA Limburg gaat niet door (update)