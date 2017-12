Ook code rood in Groningen

In Groningen geldt op dit moment ook code Rood vanwege de sneeuw.

Volgens het KNMI is er groot gevaar op overlast en letsel door gladheid. Er wordt aangeraden de weg niet op te gaan tenzij het strikt noodzakelijk is. Busvervoerder Qbuzz gaat sinds 19.00 uur de weg niet meer op.

In het midden van het land gold de hele dag al code rood. In Groningen was het grootste deel van de dag code oranje.

De waarschuwing telt tot middernacht.

