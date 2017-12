Geluidsscherm van 200 meter lang moet overlast bij P+R Hoogkerk beperken

Bij busafrit bij P+R Hoogkerk is een tijdelijk geluidsscherm van 200 meter lang geplaatst. Hiermee komt Combinatie Herepoort, dat werkt aan de zuidelijke ringweg de omwonenden tegemoet.

Het scherm, bestaande uit hekken en geluidswerend doeken, beperkt het verkeersgeluid van de zuidelijke ringweg tot maximaal 20 decibel. Uiteindelijk is stil asfalt de definitieve oplossing. Dat asfalt komt er naar verwachting in 2020 of 2021.

Voor het project Aanpak Ring Zuid is bij P+R Hoogkerk een op- en afrit voor bussen aangelegd. Deze is sinds afgelopen zondag in gebruik.

Klachten

Na de aanleg van de afrit, aan de noordzijde van de weg, klaagden bewoners van de stadswijk De Buitenhof over geluidshinder. Dit geluid is afkomstig van de zuidelijke ringweg.

