Het is rond: Ede Staal komt op Spotify

Het hoge woord is eruit: De muziek van Ede Staal komt op muziekdienst Spotify.

Dat werd maandagavond bekendgemaakt in de uitzending van De Wereld Draait Door. Daarin werd uitgebreid stilgestaan bij de chansons van de bekende zanger.

'Een strenge man'

Jasper Staal, de zoon van de in 1986 overleden Groningse zanger, noemt het een mijlpaal: 'Hij is overleden toen ik drie maanden oud was. Alles wat ik van hem ken is zijn muziek.'

Contact met distributiekantoor

Jasper had eerder contact met het distributiebureau om te kijken of Edes muziek op Spotify kon worden geplaatst. Hij zei destijd te moeten overleggen met zijn moeder, die de rechten van de muziek in handen heeft.

In het televisieprogramma zei Jasper dat zijn vader niet altijd even makkelijk was. 'Hij was een strenge, maar ook een grappige man.'

