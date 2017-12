Nauwelijks treinverkeer in verband met sneeuwval

Vanwege de hevige sneeuwval rijden er maandagavond vrijwel geen NS-treinen.

De laatste trein vanuit Groningen richting Assen reed om 18.42 uur. De laatste in tegengestelde richting om 19.26 uur. De NS besluit bij de meeste treinen vlak voor vertrek dat ze toch niet rijden. Het is onduidelijk wanneer de dienstregeling weer stabiel is.

Reizigers kunnen wel zonder problemen met Arriva-treinen naar bijvoorbeeld Winschoten of Zuidhorn.

