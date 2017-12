Afwezige wethouder zorgt voor veel onduidelijkheid over plannen Raadhuisplein

Bewoners van de Molenweg in Haren dachten maandagavond meer duidelijkheid te krijgen over de plannen die de gemeente heeft met het Raadhuisplein. Het tegenovergestelde gebeurde doordat verantwoordelijk wethouder Mathilde Stiekema afwezig was.

Omwonenden van het Raadhuisplein gingen met veel onbeantwoorde vragen weer huiswaarts omdat wethouder Stiekema (CDA) afwezig was tijdens de commissievergadering. Wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) was haar vervanger, maar had op veel vragen geen antwoord. De bewoners stuurden eerder een brandbrief naar de gemeente waarin ze vroegen om duidelijkheid.

Op dit moment zijn vijf projectontwikkelaars plannen aan het uitwerken voor de invulling van het raadhuisplein. Er komen maximaal 32 woningen, maar er is ook ruimte voor horeca, winkels en een supermarkt. Het Harener gemeentebestuur is van plan om deze maand een projectontwikkelaar de klus te gunnen.

19 of 16 meter?

'Eén van de mogelijke bouwers is bij mijn buren aan de deur geweest', laat Rudi Slager weten. 'De bouwer zei dat het gebouw 19 meter hoog mag worden. Wij weten niet beter dan dat het 16,5 meter hoog mag worden.'

Privacy

Daarnaast hebben de bewoners ook zorgen over de afstand tussen het nieuw te bouwen pand en hun tuintjes. 'Er is tegen ons altijd gezegd dat er tussen het gebouw en het perceel een afstand zou zitten van 17 tot 20 meter. De plannen zoals die er nu liggen laten zien dat er vlak tegen ons perceel aan wordt gebouwd.'

Volgens Slager is dat niet volgens de afspraken die eerder zijn gemaakt tussen omwonenden en gemeente.

Bestemmingsplan

In de zomermaanden heeft de gemeente een bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegd. Dat bestemmingsplan is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. 'Het zou dus theoretisch gezien kunnen gebeuren dat het college een projectontwikkelaar aanwijst terwijl er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld?', vraagt Arnold Bergsma (VVD) zich af.

Ook ChristenUnie en GroenLinks delen de zorgen van de VVD. 'Het lijkt mij toch niet dat we eerst te horen krijgen wat er gebouwd gaat worden en vervolgens een bestemmingsplan voorgelegd krijgen dat nog niet is besproken', aldus Hans Sietsma (GroenLinks). 'Zijn de aanbestedingsvoorwaarden gebaseerd op een bestemmingsplan dat nog vastgesteld moet worden?' Ook op die vraag kwam maandagavond geen antwoord.

Nieuw Raadhuisplein

Er wordt al jarenlang gesproken over een andere invulling van het Raadhuisplein. Bewoners zijn niet tegen de komst van een nieuw gebouw, maar zijn wel zat van de afspraken die steeds veranderen.

'Er komt een nieuwe wethouder en dan wordt er weer iets heel anders bedacht. Dat zit ons met name dwars, dat het steeds weer verandert.'

Vervangende wethouder

Antwoorden op het overgrote deel van de vragen die zijn gesteld door politici en bewoners kwamen er dus niet.

'Ik realiseer me dat ik soms een beetje vaag ben in mijn beantwoording, maar dit is wat ik nu kan doen', laat wethouder Mariska Sloot weten. 'Mathilde Stiekema komt er schriftelijk op terug.'

Wethouder Loppersum en inwoner Haren

Rudi Slager heeft geen goed woord over wat betreft de vaagheid van de antwoorden. Slager zelf is oud-gedeputeerde van de provincie Groningen en op dit moment wethouder in Loppersum, maar dus nog altijd wonend in Haren.

'Ik heb mensen nog nooit met zo'n gevoel naar huis gestuurd. Ik zou me er ook vreselijk voor schamen als dat zou gebeuren.'

