Auto rijdt de sloot in Een auto is maandagavond in Zevenhuizen in de sloot beland (Foto: 112Groningen)

Een auto is maandagavond in een sloot op de Oudewijk in Zevenhuizen beland. De twee inzittenden konden op eigen kracht uit de auto komen. Niemand raakte gewond.

De auto raakte vanwege de zware weersomstandigheden in een slip en kwam in de sloot tot stilstand. De brandweer rukte eerst uit, maar keerde later terug omdat de inzittenden al uit de auto waren. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.

