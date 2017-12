Handbalvrouwen door op WK, Abbingh niet op schot

De Nederlandse handbalster hebben de kwartfinale bereikt van het WK. Het team won na verlenging van Japan met 26-24.

Na de officiële speeltijd stond het gelijk in Magdeburg, 20-20. Lois Abbingh was niet op schot. De Groningse topscoorster, die in de vorige wedstrijden dertig doelpunten maakte, trof slechts twee keer doel. De Japanse vrouwen verdedigden hard op Abbingh.

Nederland had sowieso moeite om van afstand tot scoren te komen. Angela Malestein scoorde zeven keer vanuit de hoekpositie en werd topscorer.

In de kwartfinale spelen de Oranjevrouwen tegen Tsjechië. De wedstrijd wordt woensdag gespeeld.

