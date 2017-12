Groningers stranden op Schiphol: 'Er zit nog een flesje wijn in de koffer'

Ken je dat verhaal van die moeder en dochter die een midweekje kerstinkopen gingen doen in Londen? Inderdaad, ze gingen niet.

'We hebben de hele middag op Schiphol gewacht op onze vlucht die vertraagd was. Toen 'ie om vijf uur werd gecanceld, werden we hierheen gestuurd', vertelt de Groningse Aletta Roode op station Amsterdam Centraal tegen omroep NH. Veel vluchten gingen niet door vanwege de sneeuwoverlast.

Vakantie gaat niet door

Ook als morgen de dooi intreedt, zit shoppen in Londen er niet meer in. 'Want de vluchten gaan pas woensdagmiddag weer', zegt Aletta. 'En we zouden vrijdag naar huis. Dus de hele vakantie gaat niet meer door.'

Moeder Ineke bekijkt het van de positieve kant, vooral voor haar baas. 'Ik heb m'n werk al geappt, dat ik wel weer kan komen.'

Flesje wijn

Ook vanaf het station van Amsterdam kunnen de twee geen kant meer op. De treinen rijden maandagavond niet meer. Een schrale troost: 'We hebben een flesje wijn in de koffer, dus straks...', blikt moeder Ineke vooruit.

Uiteindelijk is de reddende engel de oom van Aletta, die heeft aangeboden om de pechvogels op te pikken. 'Hij woont in De Bilt, maar ja, de hele snelweg staat ook vast.'

Of de twee veilig zijn aangekomen is niet bekend.

