Code geel, maar alles rijdt weer (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Met name op de binnenwegen in onze provincie kan het dinsdagmorgen nog verraderlijk glad zijn, maar overal in Stad en Ommeland kan weer worden gereden.

Qbuzz heeft driehonderd bussen de weg op gestuurd. Het treinverkeer rijdt volgens dienstregeling. Code geel 'Er geldt nog wel code geel', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Door opvriezing en door sneeuw kan het nog wel glad zijn. Bovendien worden er nog wat buitjes verwacht, dus wees voorzichtig', is zijn waarschuwing. Bruggen Door de sneeuw waren er ook problemen met de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn en de brug over het Winschoterdiep bij Zuidbroek. De nieuwe tafelbrug bij Zuidhorn veroorzaakt nog steeds problemen met de slagbomen. Het weg- en scheepvaartverkeer kan weer gebruik maken van de brug in de N33 bij Zuidbroek. Rijkswaterstaat heeft sinds maandag in totaal 271 ton zout gestrooid in onze provincie.



