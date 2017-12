Basisscholen dicht door staking; ouders iets minder begripvol

Basisscholen zijn dinsdag voor de tweede keer dit jaar dicht vanwege een lerarenstaking. De onderwijzers willen meer loon en een lagere werkdruk.

Op 5 oktober legden de leraren voor het eerst het werk neer. Het kabinet beloofde vervolgens zevenhonderd miljoen euro extra uit te trekken voor het basisonderwijs, maar de vakbonden vinden dit lang niet voldoende. Ze eisen 1,4 miljard.

Meer kritiek van ouders

'Het is een forse eis, maar we zitten ook al heel lang op de nullijn', legt Hayo Bohlken van de Groningse afdeling van de Algemene Onderwijsbond uit. 'Bij de eerste stakingsdag kregen we alleen maar positieve reacties van ouders. Nu is er nog steeds flinke steun, maar het wordt voor ouders wel lastig. Daarom willen we vandaag op de Vismarkt vooral aan hen uitleggen waarom we, ondanks het bod van het kabinet, opnieuw staken.'

Uit een peiling van het televisieprogramma EenVandaag blijkt dat 62 procent van de ouders achter de staking staat. In september steunde 85 procent van hen de eerste landelijke staking.

Actiecentrum

Op de Vismarkt in Stad is een actiecentrum ingericht. Daar kunnen leraren hun zorgen uiten in een videoboodschap aan minister Arie Slob van Onderwijs. Daarnaast wordt aan ouders uitgelegd waarom de leraren opnieuw het werk neerleggen. 'Het gaat om de toekomst van onze kinderen én van ons vak', aldus de onderwijsbonden.

Stakingsmars

In Appingedam wordt dinsdag een alternatieve actie gehouden. De leraren komen eerst samen voor een ontbijt en gaan daarna met spandoeken en borden een mars door Appingedam lopen.

Het echte werk

Juf Sandra Jansema van groep 4 van de Vuurvlinder in Appingedam doet ook mee. 'Ons vak is heel mooi, maar we moeten ook heel veel. Na de schooldag wachten nog veel administratieve klusjes, overleggen en oudergesprekken. Dat kost veel energie en we zijn liever bezig met het voorbereiden van onze lessen. We willen graag weer ons echte werk doen: kinderen dingen leren.'

