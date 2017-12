Deel dit artikel:











Of t nou onkruud is of roet: in Loppersum moet je het zelf bestrijden (Foto: Wannes Verhoogen/Flickr)

Onkruid vergaat niet. In ieder geval niet zomaar en in Loppersum zeker niet, want de gemeente gaat geen bestrijdingsmiddelen meer inzetten. Daarom doet het een oproep aan alle inwoners om een steentje bij te dragen aan onkruidvrije voetpaden en opritten.

Loppersum doet alleen nog aan onkruidbeheersing waardoor het opschietende 'roet' bijvoorbeeld wordt verbrand. Daarmee gaat de wortel niet dood en is het onkruid net zo snel weer terug. Schoffel of krabber Aan de inwoners wordt gevraagd om een schoffel of een krabber ter hand te nemen om de dorpen onkruidvrij te houden. De gemeente wil daarvoor ook schoffels en vegers aanleveren. 'Kom met ideeën' Zo bleek maandagavond bij een speciale commissievergadering op de gemeentewerf. Politieke partij Loppersum Vooruit omarmt de onkruidaanpak en vraagt inwoners om met ideeën te komen. Of het nou onkruud is of roet. Het moet moet gewoon weg, vindt raadslid Hans Warink van Lopersum Vooruit. Ook al om de gemeentelijke belastingen te drukken.