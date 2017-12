Politie niet tevreden: bestuurders A7 blijven met de telefoon bezig

Ondanks een campagne om het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur op de A7 tegen te gaan, laten 'veel bestuurders' zich nog steeds afleiden door het apparaat.

Dat meldt de politie. 'We hadden graag gezien dat het smartphonegebruik was teruggedrongen', zegt projectleider Fred Timmerman van de campagne A7 Attent.

Ongelukken

Het aantal rijdende smartphonegebruikers op de snelweg in Groningen en Friesland is niet gedaald. Ook het aantal ongelukken 'lijkt niet gedaald', stelt de politie. Er waren in de periode van april tot en met oktober 306 aanrijdingen op de A7, drie minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

A7 Attent

De campagne A7 Attent liep van februari tot en met oktober. In totaal werden 2289 boetes uitgeschreven: 958 voor afleiding achter het stuur, 567 voor asociaal rijgedrag. 761 chauffeurs kregen een bekeuring vanwege te hard rijden.

Nacontrole

De politie is niet tevreden met de resultaten. 'Het aantal afgeleide bestuurders bleek bij de controle eind oktober nog steeds hoog.'

Tijdens die controle zette de politie over vijf dagen 355 mensen aan de kant, omdat ze zich lieten afleiden achter het stuur. Een gemiddelde van 71 per dag, net zo veel als tijdens een vergelijkbare controle in februari, vóór de start van de campagne A7 Attent. Volgens de politie waren er 'relatief veel vrachtwagenchauffeurs' bij.

Maar: aantal ongelukken ook niet toegenomen

'Maar de campagne is niet voor niets geweest', benadrukt Timmerman. 'We hopen dat er ook een bewustwording komt bij de mensen om de telefoon te laten liggen tijdens het rijden.'

'Je kan ook zeggen: het aantal ongevallen is niet toegenomen. Terwijl je landelijk wel een stijging ziet van acht tot tien procent. En die stijging zien we niet op de A7. Maar om daar echt harde conclusies aan te verbinden, daarvoor is het nog te vroeg.'

Overigens waren er net na de controleperiode eind oktober, veel ongelukken op de A7. Op 22, 23, 25 en 27 november was het raak. Het toppunt was recent op Pakjesavond. In de avond van 5 december gebeurden er liefst zeven ongelukken op de A7.

'We blijven wel controleren'

Timmerman: 'De campagne op de A7 is voorbij, maar we blijven natuurlijk wel controleren. Ook op andere wegen. Zo gebeurt er op de A28 ook wel het een en ander qua ongelukken, daar willen we als politie ons gezicht ook laten zien.'

