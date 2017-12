'Ouderwetse mest moet weer terug op het land'

Paarden- en koeienpoep, vermengd met stro dat door de boer met een kar wordt uitgereden op het land. Zo ging het in vervlogen tijden. Het wordt hoog tijd dat dit fenomeen weer terugkomt.

Dat vindt de Groningse onderzoeker Jeroen Onrust. De Stadjer deed onderzoek naar de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels.

Droge grond

Met de nieuwe mesttechnieken als injectie, is er van die wisselwerking weinig meer over. In combinatie met ploegen en machinaal zaaien verliest de bodem zijn sponswerking, waardoor het water niet wordt vastgehouden en de grond uitdroogt.

Wormen en weidevogels

Dat is funest voor de rode worm, oftewel de huis,- tuin- en keukenworm die we allemaal kennen. Het verdwijnen van deze worm heeft weer desastreuze gevolgen voor weidevogels als de kievit. Door ouderwetse mest met stro en blaadjes en koeienvlaaien op het land uit te strooien, wordt het evenwicht hersteld en komt de worm terug en dus ook de weidevogels.

Jeroen Onrust komt met zijn pleidooi na onderzoek op een groot aantal weilanden in Friesland. Hij promoveert eind deze week aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees ook:

- Weidevogels blijven nog altijd een zorgenkindje

- 'Weidevogels kunnen gered worden'