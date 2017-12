Rondje Groningen: voor een warm gevoel van binnen

De meest opmerkelijkste en leukste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Die lees je elke dag in Rondje Groningen, met vandaag:

1) Studenten roken gewoon voor de ingang

Geen opsteker (hehe) voor het anti-rookbeleid in de stad Groningen: studenten negeren massaal het rookverbod bij de ingang van RUG-gebouwen. 'De RUG heeft toch geen bevoegdheid om op te treden tegen studenten die roken', signaleert de Universiteitskrant.



2) Brilduiker in het zonnetje

Het is een zeldzame broedvogel in Nederland - maar nu even niet in Groningen. En daarmee staat de brilduiker in de spotlight.



3) Kerstboom in de mast

En als we toch bijleren over de natuur en cultuur in onze provincie: dit is waarom je een kerstboom ziet hangen op Groningse schepen binnen én buiten de stadse diepen.



4) Als een warme deken...

De enorme deken die werd gebreid om het kleinste huisje van Groningen - in Rottum - aan te kleden, is inmiddels in heul veul kleine stukjes geknipt. Morgen worden al deze warme dekentjes overhandigd aan Groningers die tijdelijk in wisselwoningen moeten zitten:



5) Camping Groningen

Maar door alle wisselwoningen in de provincie, wordt Groningen wel een camping, vindt Hiltje.



6) Ede op Spotify scoort op Twitter

En dan werpen we nu gewoon even een blik op ons eigen Twitteraccount. De tweet dat Ede Staal op Spotify komt, doet het uitzonderlijk goed.



7) 'Kraan' in het Glazen Huis

Blijven we nog even bij de muziek. Want ook leuk is dat Kraantje Pappie dit jaar mag komen overnachten in het Glazen Huis in Apeldoorn. De hiphopartiest uit Stad is slaapgast nummer 4 bij 3FM Serious Request:



8) Traktatie voor politie

De dienders op politiebureau Korreweg in Groningen kregen het gisteren ook warm van binnen: ze werden verblijd met een lekker stukje taart. Agenten slaagden erin een gestolen laptop terug te bezorgen bij de dankbare, rechtmatige eigenaar:



9) Wat een fietsgeluk!

De kans dat je een gestolen fiets terugvindt is... nou ja, niet om over naar huis te schrijven. Maar het kán wel. Ellen Spoelman is door het dolle heen.



10) De sneeuw niet groter maken dan 'ie is

Ook sneeuw staat een beetje fietsgeluk niet in de weg trouwens:



11) IJzige reiziger

Deze sneeuwpop op het station van Bad Nieuweschans bezorgde menig treinreiziger en machinist vast ook een glimlach:



12) Parlementair jubileum

Vandaag precies honderd jaar geleden kregen vrouwen in Nederland het passief stemrecht, oftewel het recht om gekozen te kunnen worden. Met dank aan onder anderen Aletta Jacobs. De RUG staat vandaag graag nog even stil bij haar eerste vrouwelijke student:



13) Pionier Max

Het duurde overigens nog tot 1919 voordat vrouwen ook zélf mochten stemmen.

Van een iets andere orde, maar er werd ook massaal gestemd op Max Holthausen. De 18-jarige Groninger bedacht de Hesla, een Tesla op waterstof. Zijn idee ging de wereld over én levert hem nu de eretitel Groene Techpionier van VPRO Tegenlicht op:



