Arjen Robben krijgt in voorjaar duidelijkheid over toekomst

Arjen Robben krijgt pas in het voorjaar duidelijkheid over zijn toekomst bij Bayern München. Dat heeft voorzitter Karl-Heinz Rummenigge gezegd tegen de Duitse krant TZ.

Het contract van de Bedumer en de Fransman Franck Ribéry lopen het einde van dit seizoen af. 'Het zijn beiden spelers die erg veel verdienen. We weten wat we aan ze hebben en ze hebben veel voor ons betekend. Maar het is voor ons ook belangrijk hoe het met hen verder gaat', aldus Rummenigge in de krant. Hij lijkt te doelen op de blessuregevoeligheid van Robben en Ribéry.

'Begin voorjaar'

'We zullen niet op korte termijn een beslissing nemen over een langer verblijf bij de club. We gaan zeker een serieus gesprek met ze voeren, maar ik denk dat dit pas in het begin van het voorjaar zal gebeuren.'



Robben is 'relaxed'

Robben, die komende maand zijn 34ste verjaardag viert, moest vorig seizoen ook behoorlijk lang wachten. Toen werd zijn contract in januari verlengd. Hij maakt zich zelf niet druk. 'Ik heb nog met niemand gesproken, maar ik ben er relaxed over', zei de aanvaller zondag bij een bezoek aan de fanclub.

