Problemen met brug N33 voorbij; verkeer richting Delfzijl rijdt weer (update) De brug over de N33 (Foto: Jacco v/d Ziel)

De brug in de N33 tussen Veendam en Zuidbroek is weer naar beneden. Het verkeer stond dinsdagochtend enige tijd vast, in de richting van Delfzijl.

De brug aan de andere kant van de weg, van Delfzijl richting Veendam, werkte wel gewoon. Teruggekeerd De brug over het Winschoterdiep kampte in de nacht van maandag op dinsdag al met problemen, door sneeuwval. In de ochtend kon het weg- en scheepvaartverkeer er weer gebruik van maken, maar enkele uren later waren er opnieuw problemen. Omleiding Het verkeer werd tijdens de storing omgeleid. Het verkeer voor de openstaande brug, rond 11.15 uur. Foto: Kars Kuiper



