Minima op Hoogeland kunnen gebruik maken van collectieve zorgverzekering

Inwoners van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond met een minimuminkomen, kunnen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering via Menzis.

Voordeel van deze verzekering is dat de gemeenten een deel van de premie betalen. De gemeenten hebben met de verzekeraar afspraken gemaakt over een korting voor minima. Daarnaast is de verzekering uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten van brillen, fysiotherapie en tandarts.

Overstapcoaches

Via Werkplein Ability in Winsum kunnen de mensen meer informatie krijgen over deze verzekering. Ook zijn daar overstapcoaches beschikbaar die minima kunnen helpen bij het overstappen naar deze verzekering.

Overstappen naar de collectieve verzekering is mogelijk tot en met 31 december 2017.

