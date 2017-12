Deze dag: Boeren protesteren tegen de EEG

Groninger boeren reisden per bus naar Aurich om te laten zien dat ze solidair waren met Duitse collega's, die daar massaal demonstreerden tegen de EEG. Vijfduizend trekkers stonden in en rond het vestingstadje op deze dag in de geschiedenis, 13 december 1970.

Boer Leeuwma uit Drieborg mocht namens de Groninger demonstranten het woord voeren op de manifestatie en zei: 'Wij boeren en andere kleine zelfstandigen worden verpulverd door de economische kracht van grote concerns en industrieën!'

Zijn woorden schallen over het marktplein en worden onthaald op een groot applaus van de Duitse boeren. Het zijn er meer dan tienduizend. Ze hebben massaal gereageerd op de oproep, gedaan door de Ost-Friese boerenorganisatie.

Als ook over de Groningse grens van de demonstratie wordt gehoord, besluiten boerenorganisaties mee te doen. Ze laten met zilveren letters op rood-wit-blauwe lintjes drukken: 'Groningen hilft Ost-Friesland'. Prijzen van melk, vlees en boter staan onder druk in heel Europa en de boeren vechten voor wat zij een eerlijk inkomen vinden.

Het is deze situatie, die een paar jaar later Sicco Mansholt er vanuit Brussel toe brengt om een grote sanering in de landbouw in gang te zetten. De protesten die dan losbarsten zijn ongekend hard. Bij een veldslag in Brussel waar opnieuw een grote delegatie Groningers bij is, valt een dode. De halve stad staat in brand.

Deze dag in Aurich is daarmee vergeleken 'gemütlich'. De man die op het Marktplein originele 'Thüringer bratwurst' verkoopt, draait een topomzet. De voorman van de Ost-Friese boeren legt intussen aan de menigte uit dat de consument steeds meer moet betalen voor produkten, terwijl de boer er steeds minder aan verdient. Het kan niet langer zo, daar zijn alle aanwezigen het roerend over eens.

Toch kan de stemming ook ineens grimmig worden. Verslaggever Tony van der Meulen van het Nieuwsblad van het Noorden beschrijft hoe een politieagent eerder op de dag een bekeuring wil uitschrijven, als er in Leer door iemand een stopteken wordt genegeerd in de karavaan van trekkers. Tientallen boeren parkeren hun voertuig en dringen rond de jonge agent. Een oudere collega redt de situatie door 'de bekeuring te pakken en hem theatraal doormidden te scheuren'.

Na een uurtje In Aurich gaat iedereen weer vreedzaam zijns weegs. De boeren hebben laten zien dat ze solidair met elkaar zijn en bereid om te vechten voor hun brood. Het is een vroeg boerenprotest tegen 'Brussel', waarvan er later nog velen volgen. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 13 december 1970.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.