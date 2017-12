Lopend Vuur: Ik heb geen winterbanden nodig

Het was glad gisteravond op de Groningse wegen, met ongelukken tot gevolg. Uit onderzoek van bandenbranchevereniging VACO blijkt dat 35 procent van de Nederlanders winterbanden onder de auto heeft.

Op besneeuwde wegen is de remweg op zomerbanden flink langer. In veel andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, zijn de winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht. In Nederland is dat niet zo.

Wat vind jij: zijn winterbanden nodig of niet? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Wat is jouw mening? Heb je winterbanden? Heb je ze bewust niet? En waarom niet? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpagina of Twitter (#opnoord).

'Ik heb wat aan de sneeuwadviezen'

Code oranje. Code rood. Een waarschuwing van de ANWB. Het wemelt van de weeradviezen op sneeuwdagen als maandag. De stelling gisteren was 'Ik heb wat aan de sneeuwadviezen'. Van de 4233 stemmers is 65 procent het daarmee oneens.