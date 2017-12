'FC Groningen moet tegen PSV zo scherp als een mes zijn'

Koploper PSV kreeg zondag een draai om de oren van Ajax. Woensdagavond speelt het in het Noordlease Stadion tegen FC Groningen. 'Een heel lastige uitwedstrijd, ik ben benieuwd hoe PSV het verwerkt heeft.'

Dat zegt verslaggever Paul Post van Omroep Brabant, in een voorbeschouwing van de wedstrijd op Radio Noord.

'Flow PSV doorbroken'

'PSV zat in een goede flow met een reeks overwinningen. Niet dat ze goed voetbalden, integendeel. Maar het zat allemaal mee', zegt Post.

'Die flow is doorbroken in de Arena. Daar werd niet goed gevoetbald en verloren. Trainer Phillip Cocu heeft me verzekerd dat er bij de PSV-spelers sprake is van revanchegevoelens. De tik is verwerkt. Maar de manier waarop PSV onderuit ging tegen Ajax maakt mij wel nieuwsgierig hoe ze zich wapenen tegen FC Groningen.'

'Meer kwaliteit'

Volgens RTV Noord-verslaggever Elwin Baas is PSV ondanks de 3-0 nederlaag tegen Ajax favoriet. De Brabanders zijn koploper, Groningen is twaalfde. De achterstand op PSV is 23 punten. 'PSV heeft meer kwaliteit.'

Dat wil volgens hem niet zeggen dat de FC kansloos is. 'Voor Groningen is het heel simpel: je moet zo scherp als een mes zijn voor de goal en achterin heel weinig weggeven. De backs centraal achterin mogen eigenlijk geen fouten maken en dat is voor Groningen dit seizoen erg lastig', stelt Baas.

'De kans dat Groningen een doelpunt tegen krijgt, is vrij groot. Maar als de spitsen scherp zijn en alles bij elkaar komt, is er zeker wat mogelijk tegen PSV.'

Geen Locadia

Bij PSV ontbreekt aanvaller Jürgen Locadia. De geboren Emmenaar viel tegen Ajax uit en staat weken langs de kant.

'Hij is dus niet met de selectie in de bus naar Groningen gestapt, want ze zijn vanmiddag al onderweg gegaan om niet in files en sneeuwoverlast terecht te komen', zegt Post. 'Ze gaan lekker overnachten in de buurt van het mooie Groningen.'

