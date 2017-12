Studenten lappen rookverbod massaal aan hun laars

Groningen heeft de ambitie om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden, maar ze lijkt nog een lange weg te moeten gaan. Bij de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt het rookverbod bij de ingang bijvoorbeeld massaal genegeerd.

Sinds de start van het academisch jaar hangen er rond de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen borden en posters met opschriften als 'Smoke-free zone'. Bij de UB wordt studenten die toch willen roken bovendien verzocht dat midden op straat te doen. Maar alle goedbedoelde posters ten spijt: de studenten lappen het rookverbod aan hun laars.

Poster niet gezien

De Ierse studente Jess is één van de rokers die vlak voor een poster een sigaret opsteekt: 'Ik kan wel lezen, ja. Maar ik heb de poster helemaal niet gezien. Ik volgde wat andere mensen, zag hier een fijn plekje en ben maar op de vensterbank gaan zitten.'

Ook de Argentijnse studente Laura negeert het rookverbod. 'Nee, het smaakt hier bij de ingang niet beter dan midden op straat. Ik weet eigenlijk ook niet waarom we hier allemaal staan.' Laura zegt twee maanden geleden in Groningen te zijn begonnen met roken. 'Iedereen in mijn studentenhuis rookt. Thuis in Argentinië was ik alleen een social smoker.'

Portiers wijzen rokers op verbod

Woordvoerder Annet Kranenborg van de universiteit beaamt dat het nog niet zo wil lukken met het rookverbod bij de ingang van de UB. 'Mensen hebben aangegeven dat ze het vervelend vinden om door de rook het gebouw in te moeten. Daarom hebben we allerlei bordjes opgehangen. Onze portiers lopen ook regelmatig langs om mensen erop te wijzen dat je hier niet mag roken. Maar als ze zich omdraaien, staan er zo weer een paar rokers...'

De universiteit legt zich er niet bij neer. 'We blijven ons best doen om rokers ervan te overtuigen dat ze andere mensen hier hinderen. Er is plek genoeg in de rest van de straat om te roken. Maar het blijft lastig, ja', zegt Kranenborg.

