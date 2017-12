Er is niks mis gegaan tijdens de aanbesteding van het jongerenwerk op Het Hogeland. Dat vindt de Tinten Welzijnsgroep, die vanaf komend jaar verantwoordelijk is voor het jongerenwerk. De jeugd in de regio ziet liever dat de huidige jongerenwerkers blijven.

Jongeren hebben de afgelopen weken gemeenteraden toegesproken. Ze willen dat er een onderzoek naar de aanbesteding komt, omdat ze vinden dat het niet goed is gegaan.

Geen fouten

'Ik heb geen enkele aanwijzing waaruit ik kan opmaken dat het niet goed gegaan is. De aanbesteding is aan bepaalde regels gebonden. Iedereen maakt anoniem een plan van aanpak en een onafhankelijke commissie beoordeelt dat en daar komt dan de beste uit voort', zegt Henny Luppes van de Tinten Welzijnsgroep.

Minder uren

Een grote zorg van de jongeren is ook dat er straks minder jongerenwerkers straks aan de slag gaan en dus minder uren.

'Die discussie heb ik meegekregen. We hebben een integrale werkwijze. We doen naast het jongerenwerk ook het welzijnswerk en de cliëntondersteuning. Dus het kan best zo zijn dat we een stukje van het welzijnswerk ook inzetten voor de jongeren', vertelt Luppes. Ze zegt dat er voortdurend gekeken gaat worden naar wat de jongeren nodig hebben.

Jongeren bepalen

Hoe het jongerenwerk er precies uit gaat zien weet Luppes nog niet. Daarover wil ze graag met de jongeren in gesprek. 'We gaan kijken wat er al is en wat de jongeren zelf willen en belangrijk vinden. De huidige activiteiten zoals het begeleiden van de jeugdsozen houden we overeind', zegt Luppes.

Na 1 januari 2018 is de Tinten Welzijnsgroep verantwoordelijk voor het jongerenwerk.

