Politie praat aanrijdingszaak uit met 'detective'

De politie gaat alsnog aan de slag met de aanrijding op het Wouter van Doeverenplein in Stad, waarbij de veroorzaker van het ongeluk doorreed.

Harrie van der Lei uit Wehe-den Hoorn had op eigen houtje de man gevonden die tegen de auto van zijn dochter was gereden en er daarna vandoor was gegaan. Hij deed dat door met een sierstrip en een kapot knipperlicht in de hand op zoek te gaan naar de betrokken bestelbus.

Presenteerblaadje

Toen Van der Lei de oplossing van de zaak op een presenteerblaadje aan de politie gaf, liet die volgens hem weten er niks mee te doen. Inmiddels is er contact geweest tussen de politie en Van der Lei en is de zaak uitgepraat. De politie gaat aan de slag met de aanwijzingen die ze heeft gekregen.

'Ik ben een paar keer opgebeld door de politiechef en die heeft het keurig gedaan,' vertelt Van der Lei. 'Hij zei dat het verkeerd was aangepakt. En ik heb zijn excuses aanvaard. Daarmee is het voor mij ook klaar', aldus Van der Lei.

