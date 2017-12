Cabaretier Anne Jan Toonstra is 'van de harde humor afgestapt' en heeft een nieuwe show

Deel dit artikel:











De in Ter Apel geboren en getogen cabaretier Anne Jan Toonstra (1979) heeft er zin in. Na een serie try-outs gaat donderdagavond zijn vijfde cabaretvoorstelling in première. Dat gebeurt in cultuurcentrum De Oosterpoort in zijn woonplaats Groningen.

Geschreven door René Walhout

De titel van de nieuwste voorstelling is meteen de eerste grap. In plaats van vier verticale en een diagonaal streepje - zoals het hoort - heet Toonstra's vijfde show IIIII. 'Zo'n diagonaal streepje staat niet op het toetsenbord, dus nu ga je twijfelen of er nou vier of vijf streepjes staan', vertelt de 38-jarige cabaretier. Sophie van den Enk De carrière van Toonstra begint in 2001, als hij samen met Sophie van den Enk het cabaretfestival Camaretten wint. Vier jaar later doet hij het solo en wint het Groninger Studentenfestival, waarna hij met zijn eerste solo-programma Hikikomori veel succes boekt. Mensen worden heel makkelijk kwaad Anne Jan Toonstra - cabaretier 'Dingen uit mijn eigen leven' 'IIIII gaat over dingen uit mijn eigen leven die voor anderen heel herkenbaar zijn', vertelt de cabaretier. 'Mijn hele leven heb ik al last van woedeaanvallen. Om het minste of geringste kan ik kwaad worden. In de file staan, of een computer die niet doet wat je wilt. Dat zie je ook om je heen. Mensen worden heel makkelijk kwaad.' Harde grappen zijn uit In het begin van zijn carrière stond de Ter Apeler bekend om zijn soms harde grappen. Tegenwoordig doet hij het anders. 'Ik ben van die harde humor afgestapt. Niet omdat ik bang ben voor de reacties, maar omdat we dat wel een beetje hebben gehad. Ik vind het een uitdaging om bij die grofheid weg te blijven.'

'Dat vind ik het belangrijkste' 'Of er een boodschap in mijn voorstelling zit? Ik behandel allerlei thema's maar ik hoop vooral dat het publiek anderhalf uur plezier heeft en veel kan lachen. Dat vind ik het belangrijkste.'

