'Besluit herindeling Pekela, Veendam en Stadskanaal over verkiezingen getild'

De provincie tilt het besluit over een herindeling in Zuidoost-Groningen hoogstwaarschijnlijk over de gemeenteraadsverkiezingen heen. Daarmee blijft de toekomst van Pekela, Stadskanaal en Veendam nog even onzeker.

De drie gemeenten hebben de provincie in november laten weten hoe zij zelfstandig om denken te gaan met regionale opgaven op het gebied van onder meer regionale samenwerking, economische vraagstukken en leefbaarheid. De provincie zou op basis daarvan kijken hoe het verder moet met de gemeenten.

Niet vergelijkbaar

'Maar de drie documenten van de gemeenten zijn niet vergelijkbaar', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Stadskanaal heeft een heel uitgebreide visie op de toekomst gepresenteerd en Veendam en Pekela niet. Dus we moeten met elkaar nog wel een verdiepingsslag maken.'

Pekela, Veendam en Stadskanaal gaan in januari weer met de provincie in gesprek om te kijken hoe het in hun ogen verder moet.

'Als je in januari een vervolggesprek plant en daarna afspraken gaat uitwerken, dan zit je al dicht tegen maart aan', aldus Brouns. 'Ik denk dat het bestuurlijk wel zo netjes is dat je niet vlak voor de verkiezingen een besluit neemt, maar dat je dat met de nieuwe gemeentebesturen oppakt.'

Hoe zat het ook alweer?

De drie gemeenten in Zuidoost-Groningen zijn de enige in onze provincie die nog geen stappen hebben gezet naar een herindeling, de gemeente Haren uitgezonderd.

Een meerderheid in de gemeenteraden van Stadskanaal en Pekela stemde voor een herindeling, maar in Veendam koos de meerderheid voor zelfstandigheid.

Niet van de baan

Uitstel van het besluit op het provinciehuis betekent overigens niet per definitie afstel, benadrukt Brouns. 'De herindeling is nog niet van de baan, we gaan kijken welke opties straks op tafel liggen.'

In Pekela, Stadskanaal en Veendam mogen kiezers in maart volgend jaar naar de stembus. De herindeling wordt dan naar verwachting ook een 'hot item' in de verkiezingsprogramma's.

